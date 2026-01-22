MTV:n vastaava tuottaja muistelee hetkeä, jolloin tajusi, kuinka sitoutunut fanikunta Salkkareille on muodostunut.

Salatut elämät täyttää 27 vuotta sunnuntaina 25. tammikuuta. Suosikkisarjaa juhlistettiin synttärilehdistötilaisuuden merkeissä torstaina 22. tammikuuta.

MTV:n vastaava tuottaja Jasmi Kuusisto muisteli tilaisuudessa hetkeä, kun hän tajusi, kuinka sitoutunut fanikunta sarjalla on.

Torjantai on Salkkarit-fanien keskuudessa vakiintunut termi, joka viittaa siihen, että Katsomo+-palvelussa julkaistaan joka torstain ja perjantain välisenä yönä kello 00.01 sarjan seuraavan viikon jaksot. Yhtenä "torjantaina" jaksoja ei kuitenkaan näkynyt ja tuottaja Kuusisto heräsi aamulla valtavaan viestitulvaan.

– Syksyllä järjestelmäämme tehtiin pieniä muutoksia. Heräsin työaamuun perjantaina ja katsoin työpuhelintani ja sähköpostiani aivan sillä tavalla paniikkinappi pohjassa, että mitä on tapahtunut. Jaksot eivät jostain syystä olleet menneet julki. Silloin huomasin sen, että tämä ei ole mikään leikin asia, että kyllä niiden jaksojen täytyy sinne tulla ajallaan, kun niin on luvattu, Kuusisto naurahtaa.

Katso videolta, miltä Salattujen elämien synttäreillä näytti!