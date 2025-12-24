Salatuissa elämissä ei vietetä joulua, niin kuin ei muitakaan juhlapyhiä. Sarjan entinen vastaava tuottaja paljasti vuonna 2017 MTV Uutisille, miksi joulu ei saavu Pihlajakadulle.

Pihlajakadun asukkaat eivät juhli joulua tai muitakaan juhlapyhiä. Asukkaat elävät arkea päivästä toiseen, mutta tylsäksi tai yllätyksettömäksi sitä ei voi kuvailla.

Salattujen elämien entinen vastaava tuottaja Marko Äijö kertoi MTV Uutisille vuonna 2017, että syitä juhlapyhien puuttumiselle on monia.

– Salattujen elämien sisältö on sidottu vahvasti juonenkäänteisiin. Muu ylimääräinen sisältö saattaisi viedä helposti katsojien huomion muualle. Jos Pihlajakadulla juhlitaan jotakin, niin se on yleensä osa juonenkäännettä, kuten häät, syntymäpäivät ja ristiäiset, Äijö sanoo.

– Lisäksi siinä on pirunmoinen lavastaminen, että joulu saataisiin näyttämään joululta myös sarjassa, ellei jaksoa kuvattaisi oikeasti jouluaattona.

Juhlapyhien kuvaaminen olisi siis uusintojen kannalta hankalaa ja työlästä etenkin siihen nähden, ettei niistä olisi paljoa hyötyä.

Äijö pohtii, etteivät valtakunnallisia juhlia kuvaavat jaksot toisi paljoa lisää tarinalle.

– Meillä on muunlaisia erikoisjuttuja, joilla erottaudutaan Salkkareiden perusarjesta, kuten kesäsarjat ja erikoisjaksot.

– Mutta jo aikojen alussa on päädytty siihen, että koska Salkkarit tulee arkena, sarjassa keskitytään arkeen.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2017.

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.