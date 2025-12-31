Salatut elämät -dokumentissa kurkistettiin sarjan työryhmän arkeen.
Salatut elämät jäi joulutauolle tiistaina 23. joulukuuta. Kevät kausi starttaa MTV3-kanavalla 5. tammikuuta kello 19:30 ja MTV Katsomo+ -tilauksella 2. tammikuuta.
Suosikkisarja täyttää ensi vuonna jo 27 vuotta. Vuonna 2023 Salkkareiden 25-vuotisjuhlien kunniaksi julkaistiin Sami ja Monika Salkkareiden kulisseissa -dokumentti.
Dokumentissa juontajina toimivat Salkkarit-tähdet Sami Uotila ja Monika Lindeman sukelsivat sarjan kulisseihin ja tutuistuvat sen tuotannossa häärivien ammattilaisten työtehtäviin.