Dokumentissa juontajina toimivat Salkkarit-tähdet Sami Uotila ja Monika Lindeman sukelsivat sarjan kulisseihin ja tutuistuvat sen tuotannossa häärivien ammattilaisten työtehtäviin.

Suosikkisarja täyttää ensi vuonna jo 27 vuotta. Vuonna 2023 Salkkareiden 25-vuotisjuhlien kunniaksi julkaistiin Sami ja Monika Salkkareiden kulisseissa -dokumentti.

Salatut elämät jäi joulutauolle tiistaina 23. joulukuuta. Kevät kausi starttaa MTV3-kanavalla 5. tammikuuta kello 19:30 ja MTV Katsomo+ -tilauksella 2. tammikuuta.

Mihin vievät Pihlajakadun rappukäytävän portaat? Vastaava tuottaja paljastaa salaisuuksia Salkkareiden lavasteista

Dokumentti tarjosi kurkistuksen tuotannon jokapäiväiseen arkeen ja valotti, miten sarjan jaksot ja muun muassa käsikirjoitus syntyvät.