Miltä vuosi 2026 näyttää oman elämäni kannalta? Entä mihin suuntaan maailma kulkee? Näitä asioita selvitti tutkimusyhtiö Iro Research MTV Uutisille marras-joulukuun taitteessa.

Kaikkiaan tuhannelta ihmiseltä kysyttiin, tuleeko vuosi 2026 olemaan heille omalla kohdalla parempi, huonompi vai samanlainen kuin vuosi 2025. Samalla asteikolla kysyttiin myös arviota maailman yleisestä kehityksestä ensi vuonna. Verkkopaneelissa toteutetun kyselyn virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kaikista vastaajista 27 prosenttia arvioi, että vuosi 2026 tulee omalla kohdalla olemaan parempi kuin tämä vuosi. Suurin osa (53 %) ennakoi elämänmenon jatkuvan samanlaisena ja 12 prosenttia sanoi ensi vuodesta tulevan tätä vuotta huonompi.

Tämän vuoden tulokset ovat lähes samat kuin viime vuonna, kun ihmisiltä kysyttiin arviota oman elämän kehityksestä. Tutkimus- ja asiakkuusjohtaja Juho Rahkonen Iro Researchista sanoo, että tuloksissa näkyy halu parempaan tulevaisuuteen pitkän taloudellisen epävarmuuden jälkeen.

– Ihmiset ovat vähän hämmentyneessä tilassa ja odotetaan, mitä tästä oikein tulee. Epävarmuustekijöitä ovat ainakin Ukrainan sodan kohtalo ja tekoälyn vaikutus korkeakoulutettujen työpaikkoihin. Tämä kaikki aiheuttaa hämmennystä.

– Kuluttajien luottamus on ollut jo niin pitkään pakkasella, että on syytäkin olettaa, että kyllä se talous ja työllisyys tästä nousee. Toki ihminen ajattelee kysymystä laajemmin kuin vain talouden näkökulmasta, mutta vastaukset kertovat yleistilanteesta.

Nuoret toiveikkaita, eläkeiän kynnyksellä epävarmuutta

Kaikissa ikäryhmissä nettotulos oli positiivisen puolella oman elämän kehityksen suhteen. Kaikkein toiveikkaimmin suhtautuivat 18–24-vuotiaat vastaajat. Heistä 44 prosenttia arvioi ensi vuoden olevan päättyvää vuotta parempi, vain kuusi prosenttia arveli ensi vuoden olevan huonompi.

Keskimääräistä optimistisempia olivat myös yli 70 000 euroa vuodessa tienaavat sekä keskiasteen koulutuksen suorittaneet.

Pessimistisin näkemys oman elämän näkymistä oli 55–64-vuotiailla. Heistä joka viides arvioi ensi vuoden olevan nykyistä huonompi. Saman verran oli parempaan ensi vuoteen uskovia.

Rahkonen arvioi, että tässä ikäryhmässä on muita enemmän epäilyjä oman työpaikan säilymisestä ja eläkeiän lähestyminen voi muutenkin aiheuttaa ihmisessä epävarmuutta. Eläkkeellä myös ihmisen tulot putoavat.

Kun vastauksia tarkastellaan puoluekannan perusteella, suhtautuivat kokoomuksen, perussuomalaisten ja vihreiden kannattajat kaikkein positiivisimmin omaan elämäänsä ensi vuonna. Yli 30 prosenttia näiden puolueiden kannattajista piti ensi vuotta parempana omassa elämässään.

Negatiiviset uutiset näkyvät maailmankuvassa

Entä mihin suuntaan suomalaiset ajattelevat yleisen maailmantilanteen kulkevan ensi vuonna? Lyhyt vastaus on: Huonompaan. Lähes puolet (44 %) vastaajista on sitä mieltä, että maailmassa ensi vuosi on yleisesti huonompi kuin päättyvä vuosi. Parempaan ensi vuoteen uskoo vain 13 prosenttia. Tilanteen pysymiseen samanlaisena uskoi 37 prosenttia vastaajista.

Juho Rahkonen sanoo, että vastauksissa näkyy median välittämä kuva maailmasta. Uutiset ulkomailta tarjoilivat tänä vuonna jälleen pääasiassa kriisejä ja muuta kurjuutta.

– Toki se negatiivisempi asia on uutinen. Sehän ei ole uutinen, että kaikki menee hyvin ja kivasti. Aiemmissakin kyselyissä on todettu, että mitä lähempänä jokin asia on, sitä positiivisemmin se arvioidaan. Kaukana olevat asiat nähdään negatiivisemmin.

Naiset suhtautuivat maailmantilanteeseen hieman miehiä pessimistisemmin. Rahkonen arvioi varsinkin sotauutisten koskettavan naisia enemmän kuin miehiä. Naisvastaajista 47 prosenttia arvioi maailman menevän huonompaan suuntaan, miehistä tätä mieltä oli 41 prosenttia.

Vasemmistoliiton ja KD:n kannattajat synkimpiä maailmantilanteesta

Puoluekannan perusteella vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien kannattajat näkivät yleisen maailmantilanteen kaikkein synkimmin. Vasemmiston äänestäjiksi ilmoittautuneista vastaajista 56 prosenttia näki ensi vuoden nykyistä huonompana. KD:n kannattajissa vastaava luku oli 55 prosenttia.

Optimistisimpia maailmantilanteen suhteen olivat kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajat. Hieman yli 20 prosenttia näiden puolueiden kannattajista uskoi parempaan ensi vuoteen.

– Maailma on menossa siihen suuntaan, jossa etupiiriajattelu ja voimapolitiikka korostuvat. Se huolestuttaa, mutta kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajia vähemmän. Heillä arvot ovat hieman oikeistolaisempia, Rahkonen toteaa.

Kaikkein keskimääräisimmät ja kansan keskiarvoa lähimpänä olevat vastaukset saatiin SDP:n kannattajilta. Rahkosen mukaan puolue on ”keskihakuisempi” kuin aiemmin.

– On tärkeä muistaa myös yksi ero oman tilanteen ja maailmantilanteen suhteen. Se on se, että omaan tilanteeseen voi vaikuttaa omilla ponnistuksilla ja käytöksellä. Toinen kysymys on Trumpin kaltaisten pelureiden käsissä. Se osaltaan selittää vastausten noin suurta eroa.