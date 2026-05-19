Israel pysäytti avustuslaivojen etenemisen kohti Gazaa.
Video näyttää, että Israelin asevoimat ampuivat jonkilaisilla panoksilla kohti Gazaa purjehtivaa avustuslaivuetta.
Global Sumud Flotilla -järjestön videon on julkaissut uutistoimisto Reuters.
Laivueen edustajat kertoivat tiistaina, että Israelin joukot olivat pysäyttäneet 47 alusta Välimerellä, ja neljä alusta purjehti edelleen kohti Gazaa.
Israelin ulkoministeriö kertoi maanantaina X:ssä, ettei se "salli Gazan laillisen merisaarron rikkomista".
Laivueen kyydissä oli myös kolme suomalaista, jotka on otettu kiinni, kertoo Global Sumud Flotilla tiedotteessaan. Heidän olinpaikastaan ei ole varmuutta.