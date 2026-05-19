Southampton heitettiin vakoiluskandaalin jäljiltä ulos Valioliigan nousufinaalista.
Englannin jalkapalloliiton kurinpitoryhmä päätti, ettei Mestaruussarjan Southampton saa pelata nousufinaalissa, jonka voittaja nousee Valioliigaan.
Perinteikäs seura saa lisäksi neljän pisteen vähennyksen ensi kaudeksi Mestaruussarjaan. Asiasta kirjoittaa muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.
Southamptonia rangaistiin vakoilusta. Seuran analyytikko oli kuvannut Middlesbrough'n harjoituksia kaksi päivää ennen välierien ensimmäistä osaottelua.
Southamptonin havaittiin lisäksi katsoneen sääntöjenvastaisesti joulukuussa Oxford Unitedin ja huhtikuussa Ipswich Townin harjoituksia.
Southampton myönsi rikkomukset. Sille välierissä hävinnyt Middlesbrough on nostettu nyt Southamptonin tilalle nousufinaaliin.
Middlesbrough pääsee pelaamaan lauantaina Wembleylla Hull Cityä vastaan noususta Valioliigaan.
Southamptonilla on vielä oikeus valittaa kurinpitoryhmän päätöksestä.