Poliisi pyytää vihjeitä harmaasta vuoden 2015 Opel Vivarosta ja sen kyytiläisistä Ylä-Savon alueelta 14.–15. kesäkuuta.
Yksityishenkilön pakettiauto varastettiin autokatoksesta Vieremän kirkonkylän alueelta sunnuntaiyönä 14. kesäkuuta.
Seuraavana aamuyönä samainen pakettiauto löytyi palavana venerannan läheisyydestä Rautavaaralta.
Vieremältä Rautavaaralle on matkaa noin 83 kilometriä.
Pakettiauto oli Opel Vivaro -merkkinen, väriltään harmaa ja vuosimalliltaan 2015.
Tapahtumasta on kirjattu rikosilmoitus moottorikulkuneuvon käyttövarkauden sekä vahingonteon osalta.
Lisäksi poliisi pyytää tapaukseen liittyen yleisövihjeitä ajoneuvon liikkeistä Ylä-Savossa, havaintoja kuljettajasta ja mahdollisista kyydissä olevista henkilöistä 14.–15. kesäkuuta välisenä yönä. Vihjeet voi lähettää sähköpostiosoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.