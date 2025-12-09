Moni suomalainen koristaa joulukotinsa kukkasilla, mutta kukan ostamisen ajankohtaan kannattaa kiinnittää huomiota.

Jouluaaton kukkaloistoon kuuluvat usein esimerkiksi hyasintti ja ritarinkukka, jota myös amaryllikseksi kutsutaan.

Kauppapuutarhaliitto muistuttaa kuitenkin tiedotteessaan, että moni mokaa ostamalla joulukukkansa liian myöhään.

Jos nimittäin sipulikukat hankkii vasta muutama päivä ennen joulua, ne eivät välttämättä ehdi avautua täyteen loistoonsa ennen aattoa.

– Ihmisille on tullut pettymyksenä se, että kukat ovat h-hetkellä vielä nupullaan. Monille esimerkiksi hyasintin tuoksu tuo joulun tunnun, ja kukka ei ala tuoksumaan ennen kuin nuput pääsevät avautumaan. Amaryllis taas on upea ylväs kukka näyttävine kukkineen, ja toive tietysti olisi, että se olisi parhaimmillaan juuri aattona, sanoo Kauppapuutarhaliiton viestintäpäällikkö Minna Rantala tiedotteessa.

Rantala suosittelee, että joulukukat hankitaan kotiin vähintään viikkoa ennen joulua, jopa aiemmin.

Jos amarylliksen nuppu on vielä kireä, voi avautumiseen mennä jopa yli kaksi viikkoa. Jos on myöhään liikkeellä, kannattaa valita sellaisia yksilöitä, joissa nuppu on jo vähän avautunut ja kukka on jo hieman esillä, Rantala vinkkaa.

Näin kukintaa voi ehkä nopeuttaa

Jos kukan kuitenkin on hommannut vasta juuri ennen joulua, nuppujen avautumista voi koittaa nopeuttaa.

– Kukkia voi auttaa avautumaan valolla ja lämmöllä. Yli 20 asteen lämpötila voi nopeuttaa avautumista hieman, viileä taas hidastaa, jos haluaa nauttia kukasta pidempään. Jos kotoa löytyy kasvilamppuja, ne voivat olla hyvä apu avautumisen nopeuttamiseen, Rantala sanoo.

Rantalan mukaan kukalle voi antaa myös hieman vettä, mutta varovasti, sillä sipulikukka ei nauti märästä.

– Näistä kikoista huolimatta sipulikukka ei välttämättä avaudu nopeasti, joten kukkaloiston varmistamiseksi paras keino on hankkia kukat hyvissä ajoin.

Jos joulukukkaostoksille pääsee vasta myöhään, Rantala suosittelee sipulikukkien sijaan joulutähteä.

– Sen kanssa ei kukkien avautumista tarvitse jännittää, sillä se on värittyneine lehtineen näyttävän näköinen heti kotiin tullessaan, ja hyvällä hoidolla kestää useita viikkoja. Viherpeukalolla jopa kuukausia.

Lähde: Kauppapuutarhaliitto