Tiesitkö tätä kotimaisista joulukukista? Monilla väärä käsitys joulutähdestä – "Ihan vanhentunutta ja huuhaa-tietoa"

Joulukukat ovat Suomessa jopa vanhempi perinne kuin joulukuusi. Suomalaiset ostavatkin joulukukkia ahkerasti ja joulukukkakaupan arvo Suomessa on häkellyttävät 100 miljoonaa euroa.

– Suomalainen haluaa jouluunsa edelleen perinteisen punaisen joulutähden, hyasintin tuoksun ja näyttävän ritarinkukan. Perinteet tuovat turvaa, varsinkin epävarmoina aikoina. On kuitenkin kiva nähdä, että perinteisten joulukukkien erikoisemmat värit kiinnostavat entistä enemmän. Varsinkin nuoret voivat löytää tiensä joulutähden pariin esimerkiksi trendikkään puuterisen värivaihtoehdon kautta, kertoo Kauppapuutarhaliiton viestintäpäällikkö Minna Rantala tiedotteessa.

Hyasintti kaipaa vain niukasti kastelua

Suomalaiset ostavat määrällisesti eniten hyasintteja. 39 prosenttia viljellyistä hyasinteista on vaaleanpunaisia, 30 prosenttia on valkoisia ja 27 prosenttia sinisiä.

Kauniisti kotimainen -sivuston mukaan hyasintti on herkkä sipulikukka, joka viihtyy kuitenkin sisällä ja ulkona. Hyasintti kannattaa sijoittaa valoisaan paikkaan, mutta kastella vain varovasti, jotta varsi ei veny liian pitkäksi.

Kylmälle arka joulutähti ei ole oikeasti myrkyllinen

Viime vuosina tarjontaan ovat ilmestyneet esimerkiksi ruusumaisen kukinnan omaavat lajikkeet, joista vaaleanpunainen Sauli-lajike on ollut Kanervan mukaan pienoinen hitti.

Joulutähti on arka kylmälle ja viimalle, eli sitä ei kannata säilyttää vetoisassa paikassa. Hyvä nyrkkisääntö joulutähden kuljettamiseen kukkakaupasta kotiin on yksi paperikerros per pakkasaste, Kanerva kertoo.