Joulun ruokapöydässä ja koristuksissa on lemmikeille monta vaaran paikkaa.

Joulu on iloinen yhdessäolon juhla, johon osallistuvat yleensä myös perheen lemmikit.

Helsingin eläinsuojeluyhdistys Hesy muistuttaa, että joulunviettoon liittyy monia tapoja, jotka voivat olla riski eläimen turvallisuudelle.

Erityisen tärkeää varovaisuus on niissä perheissä, joissa lemmikin kanssa vietetään ensimmäistä yhteistä joulua, Hesyn tiedotteessa tähdennetään.

Hesy kehottaa selvittämään etukäteen lähimmän joulupyhinäkin päivystävän eläinlääkäriaseman yhteystiedot.

Koristeet kuusen yläoksille – "Hyvin myrkyllisiä lemmikeille"

Kiiltävät ja roikkuvat hopealankakoristeet houkuttelevat etenkin kissoja leikkiin.

– Jos kissa pureskelee ja nielee hopealankaa, kissan suoli voi tukkeutua, jolloin edessä on kiireellinen leikkaus. Lankamaisia joulukoristeita onkin syytä välttää lemmikkiperheissä tai sijoittaa ne lemmikkien ulottumattomiin, Hesy listaa.

Lasiset, alumiiniset ja paperiset koristeet kannattaa sijoittaa kuusen yläoksille.

– Lemmikki voi rikkoa koristeet puremalla niitä tai pudottamalla ne, jolloin niiden terävät reunat voivat repiä lemmikin tassua, suuta, kurkkua ja suolistoa ja aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Lahjanarut ja -rusetit on paras korjata heti lahjapakettien avaamisen jälkeen kannelliseen säilöön seuraavaa vuotta varten tai roskakoriin, jonka kansi on tiiviisti kiinni.

– Uteliaat lemmikit voivat muuten niellä narua tai rusetin, mikä voi aiheuttaa tukehtumisvaaran tai suolitukoksen.

Lumisadepallot tulee sijoittaa lemmikkien ulottumattomiin.

– Särkyneen pallon siruihin voivat satuttaa itsensä kaikki perheenjäsenet, mutta lemmikille myös pallon sisältämä neste voi olla vaaraksi. Vaikka lumisadepallojen neste on pääosin vettä, mukana voi olla esimerkiksi glyserolia tai pieni määrä etyleeniglykolia jäätymisenestoon. Ne ovat hyvin myrkyllisiä lemmikeille.

Suojaa jouluvalojen johdot

Jouluvalot johtoineen voivat aiheuttaa sähköiskuja ja palovammoja, jos lemmikki pureskelee niitä.

– Johdot tulee suojata tai valot sammuttaa aina paikalta poistuttaessa. Joulukodin voi somistaa myös paristokäyttöisillä LED-valoilla, Hesyn tiedotteessa vinkataan.

Kynttilät on sammutettava aina huoneesta poistuttaessa.

– Kynttilät kannattaa sijoittaa paikkoihin, joihin lemmikki ei pääse, vaikka eläimen kanssa oltaisiinkin samassa huoneessa. Utelias lemmikki voi käräyttää liekissä viiksensä ja turkkinsa ja aiheuttaa jopa tulipalovaaran.

Lue myös: Tämän takia koiranomistajien ei välttämättä kannata hankkia lasisia ruokapöytiä

Joulupuu kattoon ja kukat ulottumattomiin

Joulukuusi on syytä laittaa niin tukevasti pystyyn, ettei se kaadu ja vahingoita lemmikkiä.

– Kissatalouksissa joulupuu kannattaa kiinnittää joko seinään tai kattoon, jos suinkin mahdollista, sillä moni kissa pitää kuusta mitä mainiompana kiipeilypuuna.

Kissat ja koirat saattavat intoutua syömään kuusenneulasia ja -oksia, jotka voivat ärsyttää ja vahingoittaa suuta.

– Tällaiset lemmikit kannattaa pitää omistajien poissa ollessa eri huoneessa kuin joulupuu.

Monet suositut joulukukat, kuten muun muassa hyasintti, amaryllis, lilja ja tulppaani, ovat myrkyllisiä lemmikeille. Lemmikeille myrkytön joulukukka on esimerkiksi joulukaktus.

Monet ihmisen herkut vaaraksi eläimelle

Monet ihmisten jouluherkut ovat haitallisia lemmikeille. Haitallisiin herkkuihin kuuluvat esimerkiksi suklaa, ksylitolipitoiset makeiset, rusinat, mantelit sekä ruoista jääneet luu- ja rasvatähteet.

– Varmista, että lemmikki ei pääse nappaamaan pöydältä ihmisten juhla-antimia.

Varmista myös, ettei lemmikki pääse tekemään tuttavuutta kinkkuverkon kanssa.

– Se voi lemmikin vatsaan joutuessaan aiheuttaa hyvinkin vakavia ongelmia.

Koristeet, narut ja jouluherkut voivat olla vaarallisia vielä roskiksessakin.

– Kun poistut kotoa, vie samalla roskat, jotta utelias lemmikki ei pääse tutkimaan niitä poissa ollessasi.

Eläimen elimistö ei kestä alkoholia

Jos juhlan yhteydessä on tarjolla alkoholipitoisia juomia, varmista, ettei juomia jää vartioimatta paikkoihin, joissa eläin voi päästä maistamaan niitä.

– Eläinten elimistö metabolisoi alkoholia paljon ihmisten elimistöä hitaammin, ja pienetkin annokset voivat aiheuttaa vakavan myrkytyksen.

Anna lemmikille aikaa ja rauhaa

Hesy muistuttaa vielä, että jouluhulinan keskellä eläimellekin pitää muistaa antaa joulurauha.

– Etenkin arat kanit ja kissat saattavat haluta hakeutua turvaan ja rauhoittumaan huonekalujen alle, kuljetuskoppaan tai erilliseen huoneeseen, Hesyn tiedotteessa neuvotaan.

Lemmikkiä kannattaa jouluna hemmotella ylimääräisten herkkujen sijaan ajalla.

– Tarjoa lemmikille vaikkapa iloinen leikkihetki, jonka tempon ja keston lemmikki saa itse määritellä.

Katso myös: Joulu ja vuodenvaihde voivat olla lemmikeille raskaita

7:35 Haastattelussa Mustin ja Mirrin eläinten käyttäytymisen asiantuntija Janica Raudasoja sekä Omaeläinklinikan eläinlääkäri Niina Murto. Haastattelu vuodelta 2021.

Lähde: Hesy