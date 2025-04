Pistokkailla saat säästöjä puutarhamenoihin – asiantuntija kertoo, miten onnistut!

Puutarhaopettaja antaa neuvot pistokaslisäkseen.

Kun puutarhakärpänen puraisee kunnolla, se voi tulla kukkarolle kalliiksi. On kuitenkin edullisempiakin tapoja lisätä kukka- ja kasvivalikoimaansa: pistokkaiden kasvattaminen.

Pistokkaalla tarkoitetaan kasvin osaa, josta saa juurrutettua kokonaan uuden kasvin.

Vanhan sanonnan mukaan "varastettu pistokas juurtuu parhaiten", mutta suositeltavampi vaihtoehto on kysyä kaverilta tai vanhemmilta kasvin osaa.

Puutarhaopettaja Kirsi Tuomisen mukaan pistokaslisäykseen soveltuvat periaatteessa melkein kaikki kasvit, havupuita lukuun ottamatta.

– Kaikilla kasveilla on vähän omia ominaisuuksia. Jotkin pajut ja kanukat ovat aika helppoja juurtumaan, samoin syreeni ja herukat myös, Tuominen listaa Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Jos ottaa pistokkaan kasvista loppukesästä sen kukkiessa, kasvista pitäisi Tuomisen mukaan muistaa poistaa nuput, koska ne voivat estää kasvin juurtumisen.

Voit katsoa pistokasvinkit yllä olevalta videolta!

Nyt kannattaa vaihtaa mullat viherkasveille. Juttu jatkuu videon alla.

8:43 Puutarhuri Elina Sauvola antaa vinkit viherkasvien multien vaihtamiseen.

Kuivuus yleisin syy epäonnistumiseen

Jos pistokas nuupahtaa heti eikä lähde kasvamaan, syynä on Tuomisen mukaan lähes aina kosteuden puute.

Erityisesti kosteus korostuu silloin, jos pistokasta on pidetty vedessä, jossa se on tehnyt juuristoa.

– Juuristo on silloin tottunut liukoiseen nesteeseen, eikä se oikein helposti saa multaan laitettaessa vettä. On pidettävä huolta, että kasvualusta eli multa ei pääse kuivumaan. Kannattaa ottaa läpinäkyvää muovia ja ikään kuin laittaa pistokas kasvihuoneeseen. Usein on nimittäin niin, että huoneilma on hurjan kuiva. Muoviin kannattaa leikata reikiä, Tuominen vinkkaa.

Tuomisen mukaan talvipistokkaiden suhteen nyt alkavat olla käsillä viimeiset hetket ennen kuin silmut kunnolla turpoavat.

Toinen hyvä aika pistokaslisäykselle on kesällä, juhannuksen jälkeen.

Katso myös: Jotkut kasvit ovat vaarallisia lemmikeille

3:41 Nämä kasvit ovat vaarallisia kissoille ja koirille.