Qatarin Trumpille lahjoittama lentokone vihittiin keskiviikkona käyttöön Marylandissa.
Presidentti Donald Trump lensi keskiviikkona ensimmäistä kertaa Qatarin lahjoittamalla Boeing 747 -koneella.
Qatarin kuninkaallinen perhe lahjoitti koneen viime vuonna Yhdysvaltain puolustusministeriölle käytettäväksi osana Air Force One -lentokonekalustoa. BBC:n mukaan perhe kertoi lahjoituksen olevan hyvän tahdon ele, johon ei sisälly ehtoja.
Uusittu ja poikkeuksellisen näyttävä jättikone on koristeltu Trumpin valitsemilla väreillä: punaisella, valkoisella, tummansinisellä ja kultaisella.
– Tämä lentokone muutettiin lentäväksi Valkoiseksi taloksi, jonka ylellisyys on täysin ennennäkemätöntä, presidentti tunnelmoi kesäkuussa.
Käyttöönotettu lentokone tarjoaa Trumpille nykyistä Air Force One -konetta modernimman matkustusvälineen.
Katso yllä olevalta videolta, miltä luksuskone näyttää!