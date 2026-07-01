Venäjä on sulkenut kolme raja-asemaa Suomen-vastaisella rajalla ja nostanut tariffeja.
Venäjän päätös moninkertaistaa Suomeen rautateitse tapahtuvien kuljetusten maksut, mikä käytännössä lopettaa lannoitteiden viennin, ei tullut yllätyksenä.
Näin sanoo Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton asiantuntija Max Schulman.
Hänen mukaansa Suomessa käytettävistä lannoitteista noin 10–15 prosenttia on tullut Venäjältä. Todennäköistä on, että muut lannoitetuottajat nostavat nyt hintojaan.
Venäjän toiminnan lisäksi Hormuzinsalmen sulku on vaikeuttanut viljelijöiden tilannetta.