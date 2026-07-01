Rikostutkijat ovat tehneet ratsian Saksan jalkapalloliiton päämajaan ja muihin paikkoihin maassa osana vuoden 2024 EM-kisoihin liittyvää korruptiotutkintaa. Saksan jalkapalloliitto vahvistaa asian.



Poliisi ja syyttäjät kertovat, että tapauksessa käsitellään väitteitä, joiden mukaan saksalaisissa kisakaupungeissa työskennelleitä työntekijöitä kutsuttiin EM-peleihin ja he saivat edullisin ehdoin ottelulippuja kisajärjestäjiltä.

Ihmisten epäillään saaneen myös rahallisia etuja hotellivarauksiin ja matkustamiseen.