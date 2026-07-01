Jäikö keitettyjä perunoita yli? Ota nämä seikat huomioon perunoiden säilyvyydessä.

Joskus perunoita tulee keitettyä yli tarpeen – joko vahingossa tai tarkoituksella seuraavan päivän paistettuja perunoita varten.

Ylijääneet perunat voi säilöä jääkaappiin, mutta ihan loputtomiin niitä ei siellä kannata jemmata. Kuinka kauan perunat sitten jääkaapissa säilyvät? Ota nämä seikat huomioon.

Nopea jäähdytys ja tarpeeksi kylmä jääkaappi

Jos säilytät ruokaa oikein, niiden säilyvyysaika pitenee. Samalla myös ruokahävikki vähenee ja ruokamyrkytyksen riski pienenee. Tähteet tai ruoka, jota ei syödä heti, tulee jäähdyttää nopeasti ja säilyttää sitten jääkaapissa tai pakastaa.

Ruotsin elintarvikeviraston mukaan kypsennetty ruoka säilyy jääkaapissa usein useita päiviä, joskus jopa viikon. Ruoan säilyvyys riippuu muun muassa jääkaapin lämpötilasta. Mitä alhaisemmassa lämpötilassa ruokaa säilytetään, sitä hitaammin bakteerit lisääntyvä

Ihanteellinen jääkaapin lämpötila on noin 4 astetta. Neljässä asteessa ruoka pysyy tuoreena kaksi kertaa pidempään kuin kahdeksassa asteessa.

– Jos annat ruoan jäähtyä nopeasti kypsennyksen jälkeen ja säilytät sitä sitten jääkaapissa suljetussa pakkauksessa, voit syödä ruokaa niin kauan kuin se tuoksuu, maistuu ja näyttää hyvältä, elintarvikevirastosta neuvotaan.

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