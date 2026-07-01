Ulkopolitiikan asiantuntijan mukaan Venäjän rajapäätös kertoo siitä, että maa on valmis kuoppaamaan loputkin taloudelliset suhteet.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan Venäjän päätöstä sulkea raja-asemia Suomen rajalla ei pidä tulkita hätiköidysti.

– Ensimmäinen reaktio tähän uutiseen voi olla, että Venäjä valmistautui johonkin suurempaan. Itse olisin kuitenkin tässä tulkinnassa varovainen, Vanhanen sanoo.

Venäjä päätti eilen sulkea omalta puoleltaan Enson, Värtsilän ja Lytän raja-asemansa Suomen-vastaisella rajalla. Suomalaiset vastaavat eli Imatran, Niiralan ja Vartiuksen raja-asemat Suomi on sulkenut jo aiemmin vuonna 2023.

– Minun mielestäni uutisen ydin ei ole, että muutama rautatien rajanylityspaikka suljetaan, vaan se, että Venäjä näyttää olevan valmis katkaisemaan myös niitä taloudellisia suhteita, jotka ovat vielä säilyneet sodasta huolimatta. Se kertoo enemmän Venäjän pitkäaikaisesta suunnasta kuin yhdestä rajapäätöksestä, Vanhanen toteaa.

– Päätös kertoo siitä, että poliittiset ja turvallisuuspoliittiset tavoitteet menevät taloudellisen hyödyn edelle.

Venäjä nosti myös tariffeja huimasti

Venäjä on samaan aikaan myös kahdeksankertaistanut Suomeen tulevien rautatiekuljetusten tullimaksut.

Muutos tuli voimaan 1. heinäkuuta, eli samaan aikaan kuin rajaylityspaikkojen sulkeminen.

Henri Vanhasen mukaan se, että toimet tehdään samanaikaisesti, ei myöskään ole varma merkki mistään.

– Emme vielä varmasti tiedä, koska Venäjä ei ole perustellut päätöstä. Yksi mahdollinen tulkinta on, että Venäjä arvioi voimaansa käyttää jäljellä olevia taloussuhteita painostuskeinona. Toinen tulkinta on, että Venäjä valmistautuu pitkään vastakkainasetteluun lännen kanssa, eikä enää pidä näitä yhteyksiä strategisesti tärkeänä.

Venäläinen uutistoimisto Tass kertoi eilen, että Venäjä on päättänyt sulkea rajanylityspaikkoja Suomen lisäksi Latvian ja Viron rajoilla.