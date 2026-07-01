Koloradonkuoriainen syö perunakasvustoa.

Savonlinnasta on löytynyt koloradonkuoriaisia, kertoo Ruokavirasto. Kotitarveviljelmältä löytyi pieni määrä kuoriaisia, toukkia ja munia. Torjuntatoimet aloitettiin heti.

Ruokaviraston mukaan koloradonkuoriaisia pitää tarkkailla perunakasvustoilla nyt ja jatkaa koko kasvukauden läpi. Tarkkailu on tärkeää erityisesti Kaakkois-Suomessa, muualla Itä-Suomessa, Uudellamaalla sekä Varsinais-Suomessa.

Koloradonkuoriainen on perunakasvustoa syövä haitallinen karanteenituhooja. Sitä ei esiinny Suomessa pysyvästi. Kuoriaisia kulkeutuu Suomeen ilmavirtausten mukana Baltiasta ja Venäjältä.

Ruokavirasto kertoo sivuillaan, että kotitarveviljelyllä tarkoitetaan vihannesten, kasvisten, juuresten, hedelmien tai marjojen kasvattamista, joka ei ole ammattimaista ja josta saadut kasvikunnan tuotteet on tarkoitettu pääasiassa kotitalouden omaan käyttöön. Kotitarveviljelijä voi myydä itse tuottamiaan kasviksia, marjoja ja hedelmiä kotona tai torilla.