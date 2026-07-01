Poliisi epäilee miestä törkeästä tuhotyöstä sekä vahingonteosta.

Poliisi epäilee parikymppisen miehen sytyttäneen ruokakaupan tuleen Porissa viime joulupäivänä. Lounais-Suomen poliisi kertoo saaneensa asian esitutkinnan valmiiksi.



Koivistonpuistikon alueella sijaitseva K-Market vaurioitui pahoin joulupäivän aamuna syttyneessä palossa. Palosta aiheutui satojen tuhansien eurojen vahingot.



Poliisin mukaan epäilty oli tekoaikaan päihtynyt. Hän ei kuulusteluissa myöntänyt tekoa. Palon sytyttämisen jälkeen miehen epäillään rikkoneen kaupan läheisyydessä parkissa olleen henkilöauton ikkunan.