MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu ei käsittänyt Leijonien saamaa tuplajäähyä MM-finaalin avauserän lopussa.
Suomelta joutui boksiin samalla kellonlyömällä 19.54 kaksi miestä: Urho Vaakanainen kampituksesta ja Anton Lundell väkivaltaisuudesta.
Vaakanaisen jäähylle oli ainekset, Lundellin rangaistuksessa oli puolestaan Timo Meierin myyntiä mukana.
– Aivan farssi! Jesse Joensuu karjahti asiantuntijan paikalta MM-areenalla.