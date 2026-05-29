Oskar Sundqvist päätyi pyörätuoliin.
Oskar Sundqvistin nähtiin poistuvan torstai-iltana Zürichin Swiss Life Arenalta pyörätuolissa.
Sveitsin Timo Meier taklasi ruotsalaishyökkääjää toisessa erässä jääkiekon MM-puolivälierässä torstai-iltana. Sundqvist vääntelehti jään pinnassa kivuissaan, ja hänet sittemmin autettiin pois jäältä.
Parranpärinää herätti, että Sundqvistia taklannut Meier sai vain kahden minuutin jäähyn poikittaisesta mailasta. Ottelun suomalaistuomareita Mikko Kaukokaria ja Riku Branderia räimineet ruotsalaiset pitivät tilannetta selkeänä polvitaklauksena.
– Se oli aika ilmiselvää, polvi osui polveen. Selvä viiden minuutin rangaistuksen paikka, Tre Kronorin väistyvä päävalmentaja Sam Hallam esimerkiksi latasi.
Expressen siteerasi Ruotsin Viaplayn lähetyksessä annettuja kommentteja. Ruotsalainen NHL-legenda puhisi tapauksesta kiivain sanoin.