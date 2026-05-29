Suomalaistuomarit Mikko Kaukokari ja Riku Brander joutuivat Tre Kronorin hampaisiin MM-puolivälierän tauottua. Kaksikon toiminta nostatti rajua kritiikkiä sen jälkeen, kun Sveitsi kaatoi Ruotsin 3–1 ja eteni välieriin.

Torstai-iltana pelattu puolivälierä oli erittäin värikäs ja suorastaan rumaotteinen otatus. Jo avauserässä Sveitsin luottopuolustaja Dean Kukan ajettiin isoista ovista pihalle poikittaisen mailan vuoksi.

Ruotsin NHL-konkari Matthias Ekholmin mielestä ottelu oli likainen. Hän jopa syytti kisaisäntää tahallisista koiruuksista.

– Missä toisessa MM-kisamatsissa näet kolme tilannetta, jotka olisivat voineet olla ulosajon arvoisia? Minusta sellaista tapahtuu harvoin. Yksi joukkue pelasi likaisesti ja toinen ei.

Samaa mieltä oli myös Ruotsin maajoukkueen päävalmentajan tehtävän tappiolla hyvästellyt Sam Hallam. Hän osoitti sormella suoraan suomalaisiin päätuomareihin: Mikko Kaukokariin ja Riku Branderiin.