Räppäri Nikke Ankaran raiskaussyytettä käsitellään tänään Kymenlaakson käräjäoikeudessa.
Rap-artisti Nikke Ankaraa oikealta nimeltään Niiles Hiirolaa vastaan nostettua raiskaussyytettä käsitellään tiistaina 26. toukokuuta Kymenlaakson käräjäoikeudessa.
Syyte nostettiin 7. tammikuuta. Epäilty raiskaus on tapahtunut pari vuotta sitten Haminassa.
35-vuotiaalla räppärillä on aiempi tuomio pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Tuolloin rangaistukseksi Hiirolalle määrättiin 100 päiväsakkoa, joista jäi hänen tuloillaan maksettavaa yhteensä 2900 euroa. Rikos tapahtui kesällä 2017.
Hiirola nousi julkisuuteen Nikke Ankarana vuonna 2013 osallistumalla räpin SM-kisoihin. Sittemmin hänet on nähty myös Vain elämää -ohjelmassa vuonna 2017.