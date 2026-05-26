Vuoden 2009 Saksan mestari VfL Wolfsburg putosi Saksan Bundesliigasta karsintojen tappiolla SC Paderbornia vastaan.

Paderborn voitti maalittoman avausosan jälkeen kotiottelunsa 2–1 ja palaa Saksan ylimpään jalkapallosarjaan kuuden vuoden tauon jälkeen.

Wolfsburg ehti pelata Bundesliigassa yhtäjaksoisesti 30 vuoden ajan. Nopean nousun huipulle tehnyt seura voitti sensaatiomaisesti Saksan mestaruuden kaudella 2008–09.

Saksan cupin autokaupungin seura voitti vuonna 2015, mutta joutui seuraavina vuosina kahdesti selviytymään putoamiselta karsintojen kautta.

Wolfsburg meni ratkaisevassa karsintaosassa johtoon jo kolmannella peliminuutilla Dzenan Pejcinovicin maalilla, mutta joutui vajaamiehiseksi vartin kohdalla tanskalaisen Joakim Maehlen otettua toisen keltaisen korttinsa lyhyen ajan sisään.

Ratkaisu syntyi lopulta jatkoajalla Laurin Curdan upotettua volleysta Paderbornin voittomaaliksi jääneen 2–1-osuman.