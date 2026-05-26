Tottenhamin hyökkääjä Mohammed Kudus ei pysty vahvistamaan Ghanan joukkuetta kesäkuussa käynnistyvissä jalkapallon MM-kisoissa.

25-vuotias Kudus on ollut reisivamman takia sivussa tammikuusta lähtien, mutta hänen piti alun perin palata pelikentille jo maaliskuussa. Takaiskujen takia hän ei kuitenkaan ole edelleenkään pelikunnossa.

Viime kesänä West Hamista siirtynyt Kudus teki alkukauden 19 ottelussaan kaksi maalia Tottenhamille. Ghanan maajoukkueelle hän on viimeistellyt 13 osumaa 46 ottelussa.

Ghanan päävalmentaja Carlos Queiroz nimesi tiistaina ryhmänsä MM-kisoihin, joissa maa pelaa kivikovassa lohkossa Kroatian, Englannin ja Panaman kanssa.

Ghanan tähtipelaajina kisoissa esiintyvät Manchester Cityn Antoine Semenyo, Athletic Bilbaon Inaki Williams sekä paluun maajoukkueeseen kolmen vuoden tauon jälkeen tekevä Chelsean puolustaja Abdul Rahman Baba.