Autoon sisälle jäänyt koira onnistui laukaisemaan haulikon.
Yhdysvalloissa nebraskalaisella huoltoasemalla tapahtui kummia, uutisoivat useat amerikkalaismediat, kuten Fox News.
Foxin mukaan koira onnistui laukaisemaan autossa olleen ladatun haulikon, minkä seurauksena lähistöllä olleessa omassa autossaan ollut nainen sai osuman käteensä.
Scottsbluffin piirikunnan poliisin mukaan tilanteessa auto oli saapunut huoltoasemalle, minkä yhteydessä toimii myös pieni myymälä.
Auton kuljettaja oli poistunut autosta asioilleen asemalle, ja myös autossa ollut toinen ihminen poistui hetkeksi ulkopuolelle.
Sitten alkoi tapahtua. Autoon jäänyt koira oli alkanut liikehtiä matkustamon sisällä ja onnistui samalla laukaisemaan takapenkillä olleen ladatun haulikon.
Haulit lävistivät auton etuosan pelkääjänpaikan oven, ja lähistöllä liikennevaloissa omalla autollaan ollut nainen sai haulista osuman käteensä.
Sivullinen nainen oli pitänyt omaa kättään autonsa ikkunan ulkopuolella.
Osuman saanut nainen vietiin sairaalaan, mutta hän ei saanut hengenvaarallisia vammoja.
Poliisin mukaan se sai alun perin ilmoituksen jonkinlaisesta ilma-aseesta, mutta totuus tapahtuneesta selvisi sittemmin.
Poliisin edustaja on muistuttanut paikallisradiolle, että ladatun haulikon pitäminen autossa yleisillä teillä ei ole sallittua Nebraskan osavaltiossa.