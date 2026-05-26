Suomessa on julkaistu ensimmäinen tilannekuva korruptiosta.

Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Asia käy ilmi tuoreesta oikeusministeriön kansallisesta korruptiotilannekuvasta.

Tilannekuvaa varten teetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot.

Nyt julkaistu ensimmäinen korruptiotilannekuva kokoaa yhteen kyselydataa, rikostilastoja ja koosteen Suomelle annettujen korruptiontorjuntasuositusten etenemisestä.