Ville Heinolan MM-kisatempaus on noussut puheenaiheeksi myös länsinaapurissamme Ruotsissa.
Heinola teki MM-kisojen alla lupauksen kotikaupungissaan Kankaanpäässä sijaitsevalle sporttibaarille. Aina, kun Heinola maalaa MM-jäällä, tarjoaa hän koko baarille yhden kierroksen.
Lupauksella on ollut hintansa, sillä Heinola on tehnyt turnauksessa jo kolme maalia.
– Katsotaan, millaista siellä on luvassa. Voi olla, että pian joutuu lyömään kiinni, Heinola myhäili MTV Urheilulle Iso-Britannia-ottelun jälkeen.
Nyt Heinolan tempaus on herättänyt keskustelua myös Ruotsissa. Expressen kysyi asiasta Ruotsin joukkueen 20-vuotiaalta Jack Berglundilta.
– Tuo kuulostaa hyvin suomalaiselta. Hän pelaa NHL:ssä, joten hänellä on siihen varaa, Berglund kommentoi.
Nuorukaiselta kysyttiin myös, pystyisikö hän harkitsemaan vastaavanlaista tempausta omassa kotikaupungissaan Karlstadissa.
– En pystyisi. Minusta tulisi täysin rahaton, Berglund heittää.
Lahjakas hyökkääjä edustaa seurajoukkuetasolla Färjestadia. Hän on NHL:ssä pelaavan Philadelphia Flyersin toisen kierroksen varaus kesältä 2024.