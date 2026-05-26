YK:n alaisen Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja matkustaa tänään Kongon demokraattiseen tasavaltaan, jossa ebolaepidemia on levinnyt nopeasti.
WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi asiasta eilen illalla. Hän vetosi Kongon demokraattisen tasavallan naapurimaita toimimaan nopeasti, jotta ebolaviruksen leviäminen naapurimaihin saataisiin estettyä.
Pääjohtajan mukaan virusta ei kaikista toimista huolimatta ole saatu kuriin. WHO:n mukaan Kongossa on rekisteröity yli 900 epäiltyä ebolatatapausta.
Virus on jo levinnyt Kongon naapurimaista Ugandaan, jossa on tullut ilmi lisää tartuntoja.