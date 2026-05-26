Talouskasvu nopeutuu valtaosassa maakuntia seuraavan viiden vuoden aikana, arvioi OP Pohjola ennusteessaan. Kasvu voi jäädä heikommaksi, jos Lähi-idän sota pitkittyy.

Tänä ja ensi vuonna kasvu on vielä maltillista. Nopeinta se on Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa.

Investoinnit kasvavat OP Pohjolan mukaan lähivuosina erityisesti Hämeen maakunnissa ja Ahvenanmaalla, missä ne elpyvät keskimääräistä heikommalta tasolta.

Monilla alueilla väestö supistuu, joten talouskasvu nojaa tuottavuuden paranemiseen. Työmarkkinat elpyvät talouskasvua hitaammin.