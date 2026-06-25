Donald Trump moitti jälleen Nato-maiden passiivisuutta Iranin sodassa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että sotilasliitto Naton jäsenmaat pettivät Yhdysvallat, kun ne eivät tukeneet maata sodassa Irania vastaan.
Trump kommentoi asiaa tapaamisessa Naton pääsihteeri Mark Rutten kanssa. Rutte on parhaillaan vierailulla Yhdysvalloissa.
Lue myös: Puolustaisiko USA Suomea tosipaikan tullen? "Suomi on paremmissa kirjoissa kuin muut"
Rutte puolusti Nato-maiden toimintaa sanomalla, että tuhansia yhdysvaltalaiskoneita nousi ilmaan eurooppalaisista tukikohdista sodan aikana.
– Tiedän, että on ollut yksittäisiä tapauksia, joihin olette olleet hyvin pettyneitä, mutta yleisesti ottaen eurooppalaiset liittolaisenne ovat olleet tukenanne, Rutte sanoi.
Trump ei näyttänyt vaikuttuneelta vaan keskeytti Rutten aika ajoin tämän puhuessa. Toisaalta Trump ylisti Rutten johtajuutta.
– Olet todella tehnyt hyvää työtä, ja luulen, että jos kuka tahansa muu olisi asemassasi, emme rehellisesti sanottuna edes tapaisi tänään, koska meidät petettiin, Trump sanoi.
Tapaamisen aikana Rutte esitti kaavioita havainnollistaakseen, kuinka paljon Nato-maat ovat nostaneet puolustusmenojaan sitten Trumpin astuttua virkaan ensimmäisen kerran vuonna 2017.
Rutte kommentoi tapaamisen jälkeen toimittajille, että Trump on täysin sitoutunut Natoon ja että Yhdysvallat suojelisi Eurooppaa mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa.