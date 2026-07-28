Kymmeniätuhansia evakuoitu maastopalojen alta Bordeaux’n alueella.
Ranskan Bordeaux’n alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, minkä pelätään voimistavan kaupungin länsipuolella riehuvia maastopaloja.
Palomiehet onnistuivat yön aikana estämään noin 15 kilometrin päässä Bordeaux’sta riehuneiden palojen leviämisen. Helle ja mereltä puhaltavat tuulet voivat kuitenkin saada palot voimakkaammin liikkeelle.
Viranomaisten mukaan palo ei toistaiseksi uhkaa Bordeaux’n kaupunkia, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.
Maastopalot ovat polttaneet alueella jo yli 42 000 hehtaaria maata. Bordeaux’n alueella on evakuoitu yli 20 000 ihmistä. Lisäksi kaksi palomiestä on kuollut sammutustöissä.
Metsäpalojen savu peittää Bordeaux’n kaupunkia Lounais-Ranskassa 26. heinäkuuta 2026.AFP / Lehtikuva
Helpotusta ei lähipäivinä
Meteorologi Pekka Poudan mukaan säästä saatu tilapäinen helpotus on päättynyt, eikä helpotusta ole näkyvissä lähipäivinä.
– Jos katsoo kuukausiennusteen lämpötilakarttaa, niin tämä muuttuu oikeastaan vielä pahemmaksi ensi viikolla, eikä tuo perustilanne tuolla näytä helpottavan elokuun aikana.
Myös Espanjassa on käynnissä suuria metsäpaloja muun muassa Madridin alueella, jonne on ennustettu tälle viikolle helleaalto.
– Tässä on aineksia Euroopan pahimmaksi maastopalovuodeksi, sanoo Pouta.