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Kukas se siinä? No Johnny Depp! Copyright © 2026 BACKGRID, Inc./All Over Press

Viime vuosina Depp on ollut otsikoissa ex-vaimonsa Amber Heardin , 40, kanssa parin avioliiton jälkeisistä tapahtumista. Deppin ja Heardin avioero tuli päätökseensä vuonna 2017, mutta sen aikaisia tapahtumia setvittiin näyttävästi raastuvassa asti.

Depp oli oikeudessa kahdesti Heardiin liittyen. Ensin Depp nosti vuonna 2018 kanteen News Group Newspapersia vastaan Isossa-Britanniassa The Sun -lehden artikkelin takia, jossa Deppiä kutsuttiin muun muassa "vaimonhakkaajaksi". Depp hävisi kyseisen kunnianloukkausoikeudenkäynnin.

Amber Heard ja Johnny Depp tapasivat vuonna 2009 Rommipäiväkirja-elokuvan kuvauksissa ja alkoivat seurustella muutama vuosi myöhemmin. Pari kihlautui vuonna 2014 ja meni naimisiin vuonna 2015. Avioeroa haettiin 15 kuukautta myöhemmin.Michael Germana/Everett Collection/All Over Press