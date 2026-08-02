Johnny Depp nähdään joulua vihaavana Ebenezer Scroogena tulevassa elokuvassa.
Yhdysvaltalaisnäyttelijä Johnny Depp, 63, tekee pian paluun Hollywood-elokuviin. Depp mainosti marraskuussa ensi-iltansa saavaa Ebenezer-elokuvaa toissa viikonloppuna Comic Con -tapahtumassa.
Johnny Depp Ebenezer Scroogena.Copyright © 2026 BACKGRID, Inc./All Over Press
Elokuvan keskiössä on Charles Dickensin Joulukertomus-kirjan joulua vihaava Ebenezer Scrooge.
Depp yllätti fanit tervehtimällä näitä roolihahmokseen maskeerattuna.
Ebenezer Scrooge eli Johnny Depp kurkkii ikkunasta.IMAGO/MediaPunch/ All Over Press
Kyseessä on Deppin ensimmäinen Hollywood-elokuva sitten vuoden 2019 Waiting for the Barbariansin.