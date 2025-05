Jos pikku-E:n suorittaa automaattivaihteisella autolla, tuleeko ajokorttiin tämä tietty erityisehto?

BE-luokan ajokokeen voi suorittaa automaatti- tai manuaalivaihteisella autolla. Onko valitulla vaihteistotyypillä sitten vaikutusta ajokortin erityisehtoihin, riippuu aiemmasta ajokortista.

Kysymys: Jos "pikku-E"-ajokokeen suorittaa automaattivaihteisella autolla, tuleeko ajokorttiin erityisehto, joka mahdollistaa perävaunun vetämisen vain automaattivaihteisilla autoilla?

Vastaus: B-kortilla saa ajaa ajoneuvoja, joiden kokonaismassa on enintään 3 500 kg ja jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä. Olennaista on huomata, että ajo-oikeuden riittävyyttä pohdittaessa puhutaan aina rekisteröintitietoihin merkityistä suurimmista sallituista kokonaismassoista – ei siis todellisista massoista.

Mikäli vetoauto kuuluu B-luokkaan, voi pelkällä B-kortilla ajettaessa sen perässä olla kokonaismassaltaan enintään 750 kg:n perävaunu. Perässä voi olla myös painavampi perävaunu, mutta tällöin ajoneuvoyhdistelmän (vetoauto + perävaunu) yhteenlaskettu kokonaismassa saa olla enintään 3 500 kg.

Jos haluaa vetää B-kortilla ajettavalla vetoautolla painavampaa perävaunua, tarvitaan – perävaunusta riippuen – erityisehto 96 tai BE-luokan ajo-oikeus.

B erityisehdolla 96

Hakemalla ajokorttiluvan ja suorittamalla pelkän ajokokeen tietyt kriteerit täyttävällä yhdistelmällä, saa B-korttiin hankittua erityisehdon 96. Tällöin kyseisellä kortilla saa kuljettaa myös sellaista ajoneuvoyhdistelmää, jossa on B-luokan vetoauto, perävaunun kokonaismassa ylittää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 3 500 kg.

Tällä erityisehdolla terästetyllä B-kortilla ajettaessa yhdistelmän kokonaismassa on kuitenkin rajoitettu enintään 4 250 kg:aan.

BE-luokan ajo-oikeus

BE-luokan ajo-oikeuden eli kansan suussa "pikku-E:n" saa hankittua suorittamalla kuljettajantutkinnon, joka pitää sisällään teoria-, käsittely- ja ajokokeet. Tutkintoihin pääsyn edellytyksenä on luonnollisesti voimassa oleva ajokorttilupa.

Millaista yhdistelmää sitten BE-kortilla saa ajaa, riippuu siitä, milloin kyseinen E-luokan ajo-oikeus on myönnetty.

Ennen 19.1.2013 myönnetyllä BE-kortilla saa vetää B-luokan vetoautolla periaatteessa mitä tahansa perävaunua, joka on kyseiseen autoon laillisesti kytkettävissä.

Mikäli taas kyseessä on 19.1.2013 tai sen jälkeen myönnetty BE-luokan ajo-oikeus, saa kyseisellä kortilla kuljettaa ajoneuvoyhdistelmää, jossa on B-luokan vetoauto ja perävaunu, jonka kokonaismassa on enintään 3 500 kg.

Tätä painavamman perävaunun vetämiseen tarvitsee 19.1.2013 tai sen jälkeen BE-kortin saanut C1E- tai CE-luokan ajo-oikeuden, joilla ajettaessa yhdistelmän kokonaismassa ei saa ylittää 12 000 kg:aa.

BE-ajokokeen suorittaminen automaattivaihteisella vetoautolla

BE-luokan ajokokeen voi suorittaa myös automaattivaihteisella vetoautolla ilman, että ajokorttiin tulee automaattivaihteiston käyttöön velvoittavaa erityisehtoa. Tämä edellyttää, että on aiemmin suorittanut henkilö-, kuorma- tai linja-auton ajokortin tai jonkun muun yhdistelmäluokan ajokortin manuaalivaihteisella autolla, jossa on kytkinpoljin, jota kuljettajan on käytettävä liikkeelle lähdettäessä, pysäytettäessä ja vaihteita vaihdettaessa.

Mikäli joskus aiemmin hankittu E-luokan ajo-oikeus on tuonut ajokorttiin ko. luokan osalta automaattivaihteiston käyttöä edellyttävän erityisehdon, voi sen poistattaa pelkällä erityisehdon muutoksella ja ajokorttihakemuksella, jos henkilöllä on näitä luokkia aiemmin manuaalivaihteisella ajoneuvolla suoritettu B-, BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, DE-, D1- tai D1E-luokan ajo-oikeus.

Yksikin aikaisempi manuaalivaihteisella ajoneuvolla suoritettu auton tai ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeusluokka siis riittää siihen, että ehto voidaan poistaa kaikilta muilta tätä myöhemmin suoritetuilta auton tai ajoneuvoyhdistelmän luokilta.

Erityisehdon poistattaminen edellyttää asiointia Ajovarman toimipisteessä uuden – ilman erityisehtoa olevan – ajokortin tilaamiseksi.

Tarkemmat tutkinnoissa käytettäviin yhdistelmiin liittyvät vaatimukset kannattaa tarkastaa Traficomin verkkosivuilta hyvissä ajoin ennen tutkintoon menoa.

