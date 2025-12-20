Joulukuusen kuljettamisen tavoitteena tulee olla turvallinen kuljetus, jonka aikana sekä kuusi että auto säilyvät vaurioitta.

Kysymys: Mitä joulukuusen kuljettamisessa tulisi huomioida?

Vastaus: Joulukuusen kuljettamiseen ei kannata ryhtyä hetken mielijohteesta vaan se vaatii aina huolellista suunnittelua.

Mikäli kuljetusta ei pysty hoitamaan järkevästi, kannattaa kuusi hankkia suosilla kotiin kuljetettuna. Kuljetuskustannukset ovat varmasti pienemmät kuin vaikkapa huolimattomasta kuljettamisesta aiheutuvat auton verhoilujen korjaus- tai puhdistuskulut – turvallisuuden vaarantumisesta puhumattakaan.

Kattokuljetus edellyttää suojausta ja sidontaa

Jos kuusta kuljetaan auton katolla, pitää autossa ehdottomasti olla taakkateline, johon kuusi saadaan kiinnitettyä. Taakkatelineestä ja huolellisesta sidonnasta huolimatta katolla kuljetettava kuusi vaurioituu herkästi jo lyhyelläkin matkalla altistuessaan ajoviimalle, kuralle ja maantiesuolalle.

Varsinkaan ajoviiman neulasille aiheuttamaa mekaanista rasitusta ei moni tiedosta. Kotona sitten vaan ihmetellään, kun kuusi pudottaa neulasiaan ennenaikaisesti.

Katolla kuljetettaessa kuusi saattaa myös vaurioittaa auton maalipintaa hankaamalla tai valuttamalla pihkaa. Kattokuljetukseen päädyttäessä on kuusi syytä suojata tiiviillä muovilla, pressulla tai pussilla. Suojaaminen ei saa vaikuttaa sidonnan pitävyyteen.

Entäpä kuusen kuljettaminen autossa sisällä?

Autossa sisällä kuljetettavan kuusen on oltava niin pieni, ettei se vaikeuta auton käsittelyä tai kuljettajan havainnointia.

Kuusen oikeaoppinen sulattaminen on erittäin tärkeää sen kestävyyden kannalta. Jos kuusi pakataan umpijäisenä lämpimään autoon, sen neulaset sulavat runkoa nopeammin. Jäätynyt runko ei kykene luovuttamaan neulasten tarvitsemaa kosteutta, jolloin neulaset kuivuvat ja tippuvat varsin nopeasti.

Matkustamolämpötilan laskeminen merkittävästi johtaa lasipintojen huurtumiseen, mikä on omiaan vaikeuttamaan havainnointia autosta ulos. Koska havainnointi on turvallisen ajamisen perusedellytys, matkustamossa kuljetettavan kuusen tulisikin olla valmiiksi sulanut, jolloin lämpötilan kanssa ei ole tarpeen kikkailla.

Verkottamalla ja pussittamalla varmistaa parhaiten, etteivät kuusen oksat tärvele auton verhoiluja eivätkä neulaset varise autoon sisälle. Esimerkiksi pihka irtoaa verhoiluista todella huonosti, jos ollenkaan.

Kuusen paikallaan pysyminen on varmistettava myös autossa sisällä kuljetettaessa sitomalla se asianmukaisilla sidontaliinoilla tavaratilan kuormansidontapisteisiin. Sidonnassa voi myös hyödyntää takapenkin taittuvan selkänojan lukituspisteitä sekä auton takaistuimen turvavöitä.

Pääasia on, ettei kuusi pääse liikkumaan autossa istuvien päälle tai putoamaan sieltä äkkijarrutuksessa, onnettomuudessa tai kiihdytyksessä.

Välillä näkee myös, että autolla ajetaan takaluukku auki ja kuusi tursuaa tavaratilasta ulos. Takaluukku auki ajettaessa on vaara, että auton matkustamoon tulee myrkyllisiä pakokaasuja. Lisäksi on olemassa riski, että avoimesta luukusta putoaa tielle jotain tai että luukusta ulos työntyvä kuusi peittää auton takavalot ja -vilkut.

Vahva suositus pakettiautolle, kuomulliselle perävaunulle tai suksiboksille

Ehdottomasti paras ja suositeltavin tapa kuusen kuljettamiseen on kuomullinen perävaunu tai pakettiauto. Myös suksiboksi on hyvä vaihtoehto verkotetun tai pussitetun kuusen kuljettamiseen edellyttäen, että kuusi mahtuu boksiin.

Kuusen paikallaan pysyminen kuljetuksen aikana on muistettava varmistaa huolellisella sidonnalla – siis kuljetustavasta riippumatta. Sidontaan on syytä käyttää asiamukaisia sidontaliinoja. Oikein sidottuna kuusi pysyy paikallaan myös mahdollisessa hätäjarrutuksessa tai törmäyksessä.

Hyvää joulua!

