Poliisi muistuttaa, ettei lyhyt ajomatka ole syy toimia lainvastaisesti liikenteessä.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Anne Lepistö kertoo Facebookissa tapauksesta, jossa autoilija jäi kiinni lainvastaisesta lastauksesta.

– Minä ja työkaverini tapasimme pimeällä kelillä taajamassa henkilöauton, joka veti jarrutonta O1-luokan perävaunua eli kevytkärryä perässään. Muuta liikennettä oli runsaasti.

Perävaunuun oli poliisin mukaan lastattu puutavaraa, joka Lepistön mukaan tuli silmämääräisesti liikaa perävaunun takaosasta yli. Perävaunusta yli jäänyt osa puutavarasta osui ajon aikana toistuvasti asfalttiin, eikä kuorman päässä ollut huomiomerkkiä.

– Kun käännyimme yhdistelmän perään, havaitsin, että perävaunun aisa oli niin korkealla, että se peitti auton takarekisterikilven siten, ettei auton takarekisterikilpi ollut vaikeuksitta luettavissa, Lepistö kirjoittaa.

Lisäksi perävaunussa ollut pitkä puutavara peitti myös perävaunun rekisterikilven niin, ettei se ollut millään tavoin luettavissa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Lyhyelläkin matkalla voi tapahtua "se pahin"

Mitatessa havaittiin, että kuorma tuli 2 metriä ja 30 senttimetriä yli perävaunun takaosasta.

Liikenneturva kertoo sivuillaan, että kuorma saa ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle tiellä sallitun pituuden rajoissa ulottua ajoneuvon edessä enintään yhden metrin ja takana enintään kaksi metriä ajoneuvon uloimman osan ulkopuolelle. Jo yhden metrin ylitys takana on merkittävä merkkilipulla.

– Kuljettaja toisteli useaan kertaan, että matka on ainoastaan muutamia kilometrejä ja että hänellä kävi nyt huono tuuri, kun hänet liikenteen seasta huomasimme.

Huonon tuurin seurauksena kuljettaja sai ajelustaan maksullisen muistutuksen, eikä hän saanut jatkaa matkaansa samaan tapaan.

– Olen vain niin surullinen siitä, että kuljettajat usein ajattelevat: "Teen nyt näin, kun on vain lyhyehkö matka." Joidenkin kuljettajien mielestä on ihan sama, vaikka toiminta olisi lainvastaista tai vaaraksi itselle tai muille tienkäyttäjille, Lepistö ihmettelee kirjoituksessaan.

Lepistö muistuttaa, että tällaisella ajattelutavalla voi olla karut seuraukset.

– Monella lyhyellä matkalla on kuitenkin tapahtunut se pahin, mitä vain voi tapahtua. Ajoneuvon kuormausta koskevia säännöksiä on erittäin tärkeää noudattaa, ettei kuljettajasta tule matkustajaa.

