Liikennemerkki lähti autoilijan matkaan Helsingissä.

MTV Uutisten lukijan kojelautakamera tallensi Helsingin Metsälässä poikkeuksellisen tilanteen, jossa liikennemerkki katosi yllättävällä tavalla.

– Olin juuri nousemassa autosta, kun se keltainen auto tuli sieltä, silminnäkijä kertoo.

Auton perävaunu lähti luisuun.

– Kuului hirmuinen rysähdys, ja liikennemerkki jäi väpättämään.

Tämän jälkeen mies tarkisti autonsa kojelautakameran tallenteen, ja tilanne oli todellakin jäänyt videolle.

Videolla näkyy, kuinka auton perässä ollut perävaunu lähtee luisuun ja osuu suojatieliikennemerkkiin.

– Se suojatiemerkki lentää perävaunun kyytiin, silminnäkijä kuvailee.

Tolppa kaatui maahan, liikennemerkki lensi peräkärryyn ja kuljettaja jatkoi normaalisti matkaansa.

Kyseessä oli iäkkäämpi kuljettaja, joka silminnäkijän arvion mukaan ei luultavasti edes huomannut tapahtunutta.

– Minusta se oli niin huvittava, suojatiemerkin vauhdikas kaappaus, hän naurahtaa.

Läheisellä huoltoasemalla ollut poliisipartio tankkasi autoaan, ja tapahtuman todistanut mies meni kertomaan asiasta heille.

– He lopettivat tankkauksen ja lähtivät heti liikkeelle. En tiedä, mitä tapahtui sen jälkeen.

Miten liikennemerkki päätyi perävaunun kyytiin? Katso erikoinen tilanne ylhäällä olevalta videolta!