Oulun käräjäoikeus on tuominnut yhden ihmisen murhasta tapauksessa, jossa mies surmattiin vessapaperilla tukehduttamalla Oulun Sairaalanrinteellä viime lokakuussa.
Syyttäjä vaati kahdelle miehelle ja yhdelle naiselle tuomiota murhasta.
Poliisi vangitsi lokakuussa kaksi miestä ja yhden naisen todennäköisin syin taposta epäiltynä. Kuvat ovat lokakuun vangitsemisoikeudenkäynnistä.
Oikeus tuomitsi päätekijäksi katsomansa 36-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeuteen murhasta.
Toinen mies sai ehdotonta vankeutta avunannosta tappoon. Naisen syytteet hylättiin.
Henkirikos tapahtui naisen asunnolla. Uhrin kädet, jalat ja suu teipattiin, ja hänen suuhunsa tungettiin käytettyä vessapaperia. Uhri kuoli tukehduttamisen seurauksena, tuomiossa kerrotaan.