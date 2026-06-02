Seiska-lehteen liittyvä esitutkintakokonaisuus on valmistumassa, kertoo Helsingin poliisi.



Tapaus liittyy Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta koskeneisiin juttuihin, jotka julkaistiin Seiskassa toissa vuoden syyskuussa. Nykyään Räisänen toimii Ylen paikallisuutiset-osaston päätoimittajana.



Ensimmäisen esitutkinnan perusteella poliisi epäilee yksityishenkilöä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta.



Toisen esitutkinnan perusteella Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä ja päätoimittajarikkomuksesta.

Seiska julkaisi myöhemmin laajan oikaisun, jossa lehti korjasi lukuisia virheellisiä väittämiä Räisäseen liittyneessä juttukokonaisuudessa. Iltalehden tietojen mukaan Räisänen harkitsi tuolloin kumppaninsa kanssa ryhtyvänsä oikeustoimiin "useammalla rikosnimikkeellä" Seiskan uutisoinnin vuoksi.

