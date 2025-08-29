Asiantuntijalta hyytävä arvio Venäjän hybridioperaatioista – "Tulee paljon isompi isku"

Venäjän hybridivaikuttaminen keräilee voimiaan suureen, Euroopan lamauttavaan iskuun – pohjimmiltaan puhutaan sivilisaatioiden välisestä kamppailusta. Näin arvioi asiantuntija Huomenta Suomessa perjantaina.

Euroopan hybridiuhkien torjuntakeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen arvioi, että länsi on epäonnistunut Venäjän hybridivaikuttamisen torjunnassa. Epäiltyjä hybridioperaatioita on ollut useampia, mutta Venäjä on jäänyt selvästi kiinni vain yksittäisistä sellaisista.

– Yksittäisinä iskuina ne ovat mielestäni testejä siitä, miten joku menetelmä toimii ja miten me reagoimme, Savolainen sanoo.

Lännen reaktio on Savolaisen mielestä ollut vaatimaton. Esimerkiksi Itämeren kaapelirikoista yhtäkään ei ole pystytty osoittamaan hybridivaikuttamiseksi tai edes tahallaan tehdyksi. Kuitenkin kokonaisuutena katsoen joku selvästi tekee jotain.

– Meillä on sellainen yhdistelmä, että viranomaiset eivät puhu mitään ja media täyttää vakuumin sillä tarinalla, mikä on mediaan syötetty – ja se saattaa kyllä joskus olla vastustajan tarina, Savolainen huomauttaa.

Savolaisen mukaan Venäjän hybridivaikuttaminen on nyt lämmittelyvaiheessa. Lopulta pyritään koordinoituun iskuun.

– Jos me nyt ihmetellään, mitä yksi laiva saa aikaan, niin [kun] kymmenen laivaa haraa yhtä aikaa, samaan aikaan räjähtää sähköasemia ja tulee joku finanssihäiriö, niin siinä saadaan Eurooppa todella sekaisin. Ja paljon pidempään kuin ne pari päivää, mitä isot sähkökatkot yleensä vievät. Silloin tulee paljon isompi isku, johon nämä kaikki pohjustavat.

– Tähän pohjustukseen liittyy se, että me huudetaan sutta joka päivä. Siinä vaiheessa, kun se oikeasti tapahtuu, niin me ollaan jotenkin väsytty siihen ja kukaan ei jaksa epäillä esimerkiksi Venäjää, Savolainen kuvailee.

"Tässä puhutaan sivilisaatioista"

Entä mitä hybridivaikuttamisella ja -operaatioilla sekä niiden myötä tapahtuvalla valtioiden sekasortoon ajamisella lopulta tavoitellaan?

Savolainen viittaa vastauksessaan Venäjän doktriiniasiakirjoihin, "joita lännessä ei kukaan näytä lukevan". Esimerkiksi vuonna 2023 julkaistu Russia’s Policy Towards World Majority on saatavilla verkossa.

– Kannattaa lukea, jos haluaa voida huonosti, Savolainen sanoo.

Asiakirjan taustalta löytyy Venäjän ulkoministeriö.

– Siinä suorastaan usutetaan globaalia enemmistöä eli globaalin etelän maita kääntymään Venäjän ja Kiinan puoleen sodassa länttä vastaan. Heitä vaaditaan jo pikkuhiljaa valitsemaan puolensa.

– Siellä kuvataan tosi verevästi, kuinka länsi on "ryöstänyt koko maapallon" ja nyt on aika korjata vääryydet. Eli tässä ollaan menossa pikkuhiljaa oikein isoon konfliktiin, ja nämä [hybridioperaatiot] ovat siihen liittyviä valmisteluvaiheita.

Savolainen näkee Venäjän tavoitteeksi, että se ottaa kontrolliinsa maapallon väestöenemmistön eli entiset kehitysmaat ja kasvattaa niissä taloudellisen ja poliittisen vaikutusvaltansa niin suureksi, että länsi ikään kuin marginalisoituu.

– Tässä puhutaan sivilisaatioista ja niiden välisistä kamppailuista ja siitä, kuka jää pystyyn ja kuka kaatuu, Savolainen sanoo.

Varsinkin Länsi-Eurooppa kuvataan Savolaisen mukaan venäläisessä kirjallisuudessa taantuvaksi systeemiksi, joka ei pysty hallitsemaan itseensä kohdistuvia haasteita.

– Venäjä pyrkii luomaan suuren voimakeskittymän, geopoliittisen projektin, jolla siitä tulee niin vahva, että se on yksi sivilisaatioista, joka selviytyy tulevasta murrosvaiheesta ja jää Rooman perilliseksi ja kristikunnan puolustajaksi maapallolla. Heillä on tällainen kokonainen uskomusjärjestelmä luotu isolla työllä, Savolainen kuvailee.

Lue myös: Puolustusministeri patistaa suomalaisia suhtautumaan varautumiseen kansalaisvelvollisuutena

Valmistautuminen vaillinaista

Savolainen esittää isolta hybridi-iskulta suojautumiseen kolme keinoa.

Yksi on nostaa resilienssiä sekä järjestelmien että ihmisten henkisen sietokyvyn osalta.

Toinen on olla tarjoamatta hetkeä, jolloin kannattaisi iskeä.

Kolmas on napakka reagointi.

– Meidän pitäisi valmistautua siihen, että kun tulee oikein iso isku, niin tehdään se, mitä nyt ei osata tehdä – eli tulee nopea väite siitä, että tämän takana on ulkoinen tekijä. Muutenhan kansalaiset ollessaan neljättä päivää ilman sähköä ovat todella vihaisia omalle hallitukselleen.

– Meillä ei olla kovin hyviä missään näistä, Savolainen päättää.