Nuoren miehen kuolemaan johtanutta väkivaltaa videoitiin ja videot leviävät nuorten keskuudessa.
Poliisi vetoaa Pieksämäen nuorisoon, jotta videot lauantain väkivaltateosta eivät jatkaisi leviämistään verkossa.
Nuori mies kuoli saamiinsa vammoihin Pieksämäen keskustan läheisyydessä lauantai-iltana. Paikalla oli poliisin mukaan paljon nuoria. Poliisi tiedotti tiistaina, että väkivallasta leviää nuorten keskuudessa videoita ja valokuvia.
– Videoiden ja valokuvien levittäminen vaarantavat poliisin esitutkintaa, ja aiheuttavat pahaa mieltä verkostoissa ja ryhmissä oleville ihmisille. Poliisi toivoo, että asiasta keskustellaan Pieksämäen alueen perheissä, jotta materiaalien leviäminen saadaan loppumaan, poliisi tiedottaa.
Poliisi muistuttaa, että väkivallan levittäminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkit. Poliisi vetoaa, että mahdollinen materiaali tapauksesta lähetetään sosiaalisen median sijaan suoraan Itä-Suomen poliisilaitoksen vihjesähköpostiin vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.
Tapausta tutkitaan tappona. Rikosnimike voi muuttua esitutkinnan aikana. Poliisipartio otti rikoksesta epäillyn tekijän kiinni tapahtumapaikan läheisyyestä noin 10 minuuttia tapahtuneen jälkeen. Sekä rikoksen uhri että epäilty ovat täysi-ikäisiä.