Kansalaisen kannattaa varautua sähkökatkojen lisäksi myös puhelin- ja internetyhteyksien katkeamiseen.

Mitä tekisit, jos kotoasi lähtisivät nyt sähköt seuraavaksi kahdeksi vuorokaudeksi, et saisi ladattua puhelintasi eikä edes internet toimisi? Julkisuudessa on puhuttu paljon kriisitilanteiden varalle kerättävästä kotivarasta: purkkiruuasta, puhtaasta vedestä ja taskulampusta.

Jokaisen kannattaisi kuitenkin huolehtia myös yhteyksistä ulkomaailmaan kriisin iskiessä.

Kyberturvallisuuskeskuksen johtava asiantuntija antoi Kauto Huopio antoi Viiden jälkeen -ohjelmassa neljä täsmävinkkiä ja yhden jokerin kotitalouksien digivarautumiseen.

Puhelin

Huopion mukaan kotitaloudessa olisi hyvä olla ainakin kaksi liittymää. Tämä auttaa tilanteessa, jossa esimerkiksi yhden operaattorin tukiasema on pois käytöstä.

– Jos varapuhelin on jonkun toisen operaattorin verkossa, niin yhteyksiä voi käyttää sitä kautta.

Virtalähde

Kotona kannattaa olla myös jonkinlainen virtalähde esimerkiksi matkapuhelinta varten. Huopio neuvoo hankkimaan varavirtalähteen, jolla pystyy lataamaan puhelimen kahdesti täyteen.