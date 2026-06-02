Toyotan Sébastien Ogier jäi harmittelemaan, ettei saanut renkaita sopimaan hänen ajotyylilleen.

Ogier oli Japanin MM-rallissa toinen. Voittoon ajoi hänen Toyota-tiimikaverinsa, MM-sarjaa johtava Elfyn Evans. Toinen sija jätti hallitsevan mestarin suuhun kuitenkin hieman happaman maun.

Ogier sanoo, ettei toinen sija ollut sinänsä huono tulos.

– Viikonloppu oli kokonaisuutena varsin vahva, erityisesti kun ottaa huomioon ne vaikeudet, joita meillä oli. En löytänyt tapaa ajaa täysin omalla maksimivauhdillani.

– Mutta tulimme tänne voittamaan, ja nyt tuloksena on toinen sija. Minulle toinen sija tarkoittaa ensimmäistä häviäjää, joten en voi olla täysin tyytyväinen. Silti tästä tuli tärkeitä pisteitä MM-sarjaan, ja ne täytyy ottaa mukaan ja keskittyä seuraavaan kilpailuun, hän puntaroi.

Isoimmaksi tekijäksi kisan voittotaistelun kannalta Ogier nosti kuitenkin lähtöpaikkaedun, joka Evansilla oli puolellaan. Walesilainen nykäisi perjantain toisella erikoiskokeella tuntuvan eron, joka periaatteessa kesti koko rallin loppuun.