Judd Trumpin Instagram-tilillä julkaistiin penisvideo.
Snookerin maailmanlistan ykkösen Judd Trumpin, 36, Instagram-tarinoihin ilmestyi sunnuntaina arkaluonteinen video. Mies piteli videolla penistään hotellihuoneelta näyttävässä tilassa, muun muassa The Mirror raportoi.
Julkaisu, joka brittilehden mukaan järkytti faneja, sittemmin katosi. Trump väitti, että hänen Instagram-tilinsä olisi kaapattu.
– En ole julkaissut mitään äskettäin julkaistuista kuvista tai sisällöstä, eivätkä ne edusta minua millään tavalla. Jättäkää ne huomiotta, kun yritän saada tilin takaisin hallintaani. Kiitos ymmärryksestänne, englantilainen kirjoitti.
Tämäkään snookerhuipun Instagram-tarina ei ole enää nähtävillä, mutta siitä on kuvakaappaus muun muassa The Mirrorin artikkelissa. Kohusta on uutisoinut myös Daily Star, joka on yrittänyt tavoitella Trumpia ja hänen edustajiaan.
Vuoden 2019 maailmanmestari Trump on voittanut urallaan 31 turnausta, joiden tulokset vaikuttavat snookerin maailmanrankingiin. Hän on tässä tilastossa kaikista pelaajista neljäntenä.