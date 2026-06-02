Nämä helpot välipalakeksit voi lapsi tai nuori tehdä itsekin!

Koululaiset ovat kirmanneet kesälaitumille, ja monissa perheissä pohditaankin nyt päivän ruokahuoltoa. Ravitsevan lounaan lisäksi kotoa on hyvä löytyä myös jotain välipalaa.

Ruokakirjailija ja -toimittaja Outi Tuomivaara vinkkasi maanantaina Huomenta Suomessa muutaman helposti ja nopeasti kotikeittiössä valmistuvan välipalavaihtoehdon.

Suomen suosituin koko perheen ruokakirjasarja Samasta padasta on innostanut kymmenet tuhannet vauvaperheet kokkaamaan. Ruokakirjailija Outi Tuomivaaran tuorein teos Eka ruokakirja – lasten ja nuorten suosikkireseptit (Readme 2026) (kannustaa koululaiset keittiöön.

– Nyt tehdään lomalaisten kunniaksi välipalakeksejä. Helppo välipala, jonka koululainen voi tehdä itse tai sitten vanhempien kanssa evääksi tai välipalaksi.

Vain neljä raaka-ainetta

Tuomivaaran ruokakirjan kantavana teemana ovat helpot reseptit mahdollisimman vähillä raaka-aineilla. Nämäkin välipalakeksit valmistuvat vain neljästä raaka-aineesta: banaanista, kaurahiutaleista, kuivatuista marjoista tai rusinoista sekä öljystä.