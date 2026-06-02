Ensiapu ei pelastanut pinnan alle vajonnutta miestä Tuusulan maauimalassa.
Tuusulan maauimalassa pinnan alle vajonnut mies on kuollut.
Turma sattui maanantaina iltapäivällä Tuusulan urheilukeskuksessa. Mies sai ensiapua pelastuslaitoksen henkilökunnalta. Hänet toimitettiin sairaalaan, jossa hän kuoli myöhemmin illalla.
Paikalle hälytettiin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä. Tapahtumaan ei epäillä liittyvän rikosta, ja tutkintaa jatketaan kuolemansyyntutkintana.
Lue lisää: Pelastuslaitoksen sukeltajilla tehtävä Tuusulassa: Ihmisen pelastaminen