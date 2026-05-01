Kahtena edellisvuonna Stanley Cupin finaaleihin edenneen Edmonton Oilersin kausi päättyi Anaheim Ducksin käsittelyssä. Anaheim voitti ottelusarjan kuudennen ottelun 5–2 ja täten koko ottelusarjan 4–2.

Kotijoukkue Anaheim löi kaasun pohjaan jo avauserässä. Ryan Poehling, Chris Kreider ja Cutter Gauthier onnistuivat kukin maalinteossa kertaalleen ja Anaheim marssi tauolle 3–1-johdossa.

Toisessa erässä Troy Terry vei ankkapaidat jo kolmen maalin karkumatkalle.

Edmonton käynnisti hetkellisesti kirinsä päätöserän alussa, kun Kasperi Kapasen laukaus kimposi Vasili Podkolzinin jalasta verkkoon.

Sen suurempaan kiriin Edmonton ei enää yltänyt. Ja kun Leo Carlsson naulasi kiekon vielä tyhjiin, päättyi Edmontonin kausi katkeraan pettymykseen otteluvoitoin 2–4.