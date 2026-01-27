Moni yrittäjä kokee häpeää konkurssista. Minna Patosalmi antoi sille kyytiä parrasvaloilla.

Suomessa tehdään konkursseja enemmän kuin kertaakaan 1990-luvun jälkeen. Yrittäjä Minna Patosalmi tietää, millaista on, kun yritys kaatuu. Hän myös tietää, miten siitä noustaan.

Hän kertoo Huomenta Suomen haastattelussa, että konkurssi oli todella pitkä ja haastava prosessi. Yrittäjän lisäksi se heijastuu koko yhteisölle, yrityksen henkilöstöstä lähtien.

Mahdollisten taloudellisten iskujen lisäksi moni yrittäjä kokee häpeää konkurssista. Patosalmi sanoo, että siihen paras apu oli avoimuus.

– Se (häpeä) selkeästi näyttäytyy vielä suomalaisessa kulttuurissa jostain syystä hyvin voimakkaana, mutta häpeään tehoaa parhaiten se, että se tuodaan parrasvaloisin, Patosalmi kertoo.

Asiantuntija Katja Rajala Suomen Yrittäjistä kertoo, että häpeäkulttuuri on murtumassa.

– Onneksi me olemme menossa parempaan suuntaan tämän suhteen. On rohkeita yrittäjiä, jotka uskaltavat kertoa myös epäonnistumisista, koska yrittäjä ottaa aina sen yrittäjän riskin ja siinä on aina mahdollisuus onnistua tai epäonnistua.

– Se, että epäonnistuu, niin sehän kertoo, että hei mä yritin, nyt tällä kertaa en onnistunut, mä voin yrittää uudestaan, Rajala sanoo.

Minna Patosalmi käy jutun alussa olevalla videolla läpi kolme neuvoa yrittäjälle konkurssin yli pääsemiseksi.

9:53 Haastattelussa Minna Patosalmi kertoo myös, mitä oppi konkurssistaan. Haastattelussa käydään myös läpi, miten yrittäjä pitää huolta hyvinvoinnistaan.