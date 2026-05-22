Leijonat-hyökkääjä Sami Päivärinnan viimeiset vuorokaudet ovat olleet melkoista tunteiden vuoristorataa. Eilisiltana puhelin soi Somerolla, ja jo tänään perjantaiaamuna HPK-hyökkääjä oli takaisin maajoukkueen vahvuudessa Zürichissä.

Päivärinnan kohtalona oli tiistaina karu putoaminen, kun Mikael Granlundin ja Konsta Heleniuksen NHL-kaudet päättyivät, ja he ajoivat ohi nokkimisjärjestyksessä. Päivärinta ehti Suomeen keskiviikkona aamupäivällä.

Torstaina tarinaan tarjoiltiin iso käänne. Eemil Erholtz loukkaantui Latvia-ottelun avauserässä ja hänen turnauksensa on ohi. Ottelun jälkeen Maajoukkueen GM Jere Lehtinen soitti Somerolla vanhempiensa luona olleelle Päivärinnalle noin iltakahdeksan aikaan, eli suurin piirtein heti Leijonien ja Latvian ottelun päätyttyä.

Päivärinta oli jo ehtinyt torstaina höntsäilemään rullakiekkoporukkansa kanssa. Nyt luistimet kiristyvät uudelleen.

– Olin vanhempien luona ja golfiakin oli tarkoitus mennä pelaamaan Kukkosen Miskan kanssa, mutta jouduin soittamaan, että nyt ei pääse.

Päivärinta kertoo siirtyneensä ensi tilassa Hämeenlinnan kautta Helsinki-Vantaalle ja lentäneensä perjantaina aamukoneella Zürichiin. Hän oli jo aamujäillä Suomen aikaa klo 12.45.