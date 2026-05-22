Laittomien päihteiden kaupanteko muuttui väkivaltaiseksi Porissa.
Poliisi pääsi selvittelemään kolmen henkilön väkivaltaista tapaamista Porin Eteläkauppatorilla tiistaina. Uhrina oli täysi-ikäinen, jonka kanssa kaksi alaikäistä olivat sopineet tapaamisen laittomien aineiden kaupoista. Kaupanteon sijaan 16- ja 17-vuotiaat nuorten epäillään vieneen täysi-ikäiseltä omaisuutta väkivallan ja teräaseella uhkaamisen avulla.
Poliisi otti epäillyt nuorukaiset kiinni tapahtumapaikan läheltä.
– Molemmat epäillyt ovat olleet kuulusteluissa yhteistyökykyisiä ja myöntäneet esitutkinnassa osallisuutensa tapahtumiin. Heidät on sittemmin vapautettu ja määrätty matkustuskieltoon, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja komisario Arttu Visuri.
Poliisi epäilee kahta nuorta törkeästä ryöstöstä, toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Lisäksi täysi-ikäistä myyjää epäillään huumausainerikoksesta.