Suomen viisutiimin show-tuottaja Matti Myllyaho ja lavaohjaaja Reija Wäre kertovat, miten Suomen lavashow rakentui.
Show-tuottaja, tanssija Matti Myllyaho ja lavaohjaaja Reija Wäre olivat merkittävässä roolissa Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekinheitin-lavashow'ssa Wienissä.
He olivat alusta asti rakentamassa lavashow'ta.
– Euroviisujen deadline on yleensä maaliskuussa. Siihen mennessä pitää toimittaa EBU:lle kaikki materiaalit, siitä miten esitys toteutetaan paikan päällä viisulavalla, Myllyaho kertoi perjantaina 22. toukokuuta Huomenta Suomessa.
Suomen esitys sisälsi useita yksityiskohtia ja jokainen niistä oli saatava kansainvälisen viisutiimin tietoon.
– Siellä oli esimerkiksi lehtipuhaltimia, joilla he puhalsivat Lindan hiuksia ja hameenhelmoja, Wäre kertoo.