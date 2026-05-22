Näin Suomen viisuesityksen taika rakentui – "lavaninjoilla" tärkeä rooli: "Paljon liikkuvia osia"

– Siellä oli esimerkiksi lehtipuhaltimia, joilla he puhalsivat Lindan hiuksia ja hameenhelmoja, Wäre kertoo.

Show-tuottaja, tanssija Matti Myllyaho ja lavaohjaaja Reija Wäre olivat merkittävässä roolissa Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekinheitin-lavashow'ssa Wienissä.

Suomen viisu tiimin show-tuottaja Matti Myllyaho ja lavaohjaaja Reija Wäre kertovat, miten Suomen lavashow rakentui.

Myllyaho toimi esityksessä myös niin sanottuna lavaninjana ja piti huolen siitä, että Linda pääsee nousemaan loppuhuipennuksessa turvallisesti tuolille ja pois siitä.

– Onhan siinä paljon liikkuvia osia ja kun vielä tiedostaa sen, että siellä kameran toisella puolella voi olla jopa 200 miljoonaa katsojaa, Myllyaho kommentoi lavaninjana toimimista.